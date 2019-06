Adesso il Brasile non fa più paura. Anzi. Parole di Manuela Giugliano, centrocampista dell'Italia Femminile che parlato in conferenza stampa a due giorni dall'ultimo match del girone che vedrà opposte le azzurre proprio alla nazionale di Marta e compagne. Una partita a cui le ragazze mondiali arrivano forti di due vittorie e sicure della qualificazione; e con un primo posto per cui lottare. "Ero consapevole della nostra forza – ha detto Giugliano – ora facciamo paura a tutte e dobbiamo guardare avanti. Poco tempo fa ho visto Thaisa (brasiliana, compagna di Giugliano al Milan, ndr), le ho detto di stare attenta perché siamo forti e devono avere paura di noi. Siamo amiche e avversarie, col Brasile l’Italia non vuole perdere".

"Anche in Italia le cose cambieranno e avremo tanti spettatori"



Il Brasile ha sconfitto la Giamaica nella gara d’esordio, ma ha poi perso subendo la rimonta dell’Australia nella seconda partita: “Per questo affronteranno la partita contro di noi con determinazione e concentrazione – ha concluso Giugliano – mentre noi dovremo stare attente per portare a casa la partita”. Infine, un commento sulle tante persone che stanno riempiendo gli stadi in questi Mondiali, con l’auspicio che anche in Italia possa accadere in futuro: “Sono convinta che qualcosa cambierà anche da noi, riusciremo ad aumentare gli spettatori”.