GIRONE A: NIGERIA-FRANCIA 0-1

79' Renard

NIGERIA (4-3-3): Nnadozie; Okeke, Ohale, Ebi, Ebere; Ayinde, Okobi N., Chikwelu; Oshoala (85' Imo), Oparanozie (90 Kanu), Ordega (84' Nwabuoku). Ct. Dennerby

FRANCIA (4-3-3): Bouhaddi; Perisset, Mbock Bathy, Renard, Majri; Henry, Thiney (89' Geyoro), Bilbault; Cascarino (62' Le Sommer), Gauvin (62' Diani), Asseyi. Ct. Diacre

Espulsi: Ebere al 78' per doppia ammonizione

Fa en plein nel proprio raggruppamento anche la Francia, padrona di casa del torneo. Le ragazze della Diacre mettono pressione alle avversarie già nei primi 45 minuti di gioco, ma le nigeriane fanno muro e non concedono nitide occasioni da gol, se non con il tentativo della Henry. La prima vera opportunità, tuttavia, arriva nella seconda frazione di gioco, quando la Majri sfiora il gol sugli sviluppi di un angolo. A un quarto d'ora dal termine arriva la svolta del match: la Ebere stende in area la Diani e concede calcio di rigore. Il fallo, ravvisato dall'arbitro con il Var, costa anche il secondo giallo e l'espulsione alla nigeriana. Dal dischetto si presenta Renard che si fa ipnotizzare dalla Nnadozie. Come già successo in Italia-Giamaica, però, il portiere parte con entrambi i piedi oltre la linea e il penalty viene, dunque, fatto ripetere. Al secondo tentativo, il capitano della Francia non sbaglia e regala il terzo successo. La Nigeria, nonostante il ko, ha possibilità di qualificarsi come terza del girone.