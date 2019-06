L'Italia perde per la prima volta in questo Mondiale, ma il k.o. è indolore: Azzurre sconfitte 1-0 dal Brasile, però il pass per gli ottavi di finale non è in discussione. Dopo le prime due vittorie con Australia e Giamaica, le ragazze mondiali cadono, ma non perdono il sorriso e non lo fa nemmeno la Ct Milena Bertolini. Agli ottavi l'Italia affronterà Cina o Nigeria per un'altra grande sfida.

"Non ci sono avversarie impossibili"

L'Italia cade 1-0 colpita su calcio di rigore da Marta, ma passa alla fase ad eliminazione diretta. La Ct difende la prestazione della sua squadra: "Oggi il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Adesso dobbiamo riposare un po' perché le ragazze hanno speso tanto e devono recuperare energie". La Ct ha parlato anche delle future avversarie dell'Italia: agli ottavi sfideremo una tra Cina e Nigeria: "Non ci sono avversari impossibili al Mondiale".