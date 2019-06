Barbie aggiunge un nuovo tassello alla sua missione e, insieme alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ha realizzato il sogno di cinque piccole atlete. La mission è di incoraggiare tutte le bambine a credere nelle proprie potenzialità. Il progetto che vede Barbie al fianco della FIGC, oltre a voler celebrare il traguardo del ritorno della Nazionale femminile ai Mondiali, nasce anche dal desiderio di puntare sempre di più i riflettori su uno sport ancora oggetto di stereotipi sociali che lo identificano come prettamente maschile.

Per contribuire ad abbattere preconcetti fuori dal tempo, Barbie ha sempre mostrato alle bambine di poter essere tutto ciò che desiderano, dando loro la possibilità, attraverso il gioco, di ricoprire ruoli differenti e intraprendere carriere di ogni genere.

La missione del brand leader nel settore dei giocattoli è proprio quella di dare valore al potenziale illimitato delle bambine, affinchè siano consapevoli di poter raggiungere qualunque traguardo desiderino per il loro futuro abbattendo qualsiasi barriera e sfidando gli sterotipi. I

l risultato di questa collaborazione si traduce nella creazione di un video che racconta l’indimenticabile esperienza delle piccole calciatrici Sara, Sofia, Tèa, Lisa P. e Lisa G., che tra stupore e meraviglia si sono ritrovate nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, per svolgere un allenamento speciale. A guidarle e incoraggiarle a superare i propri limiti sono le campionesse della Nazionale: Sara Gama, Lisa Alborghetti, Cristiana Girelli, Laura Fusetti e Stefania Tarenzi, da sempre loro idoli e modelli di ruolo, che le ispireranno a perseguire il sogno di diventare giocatrici professioniste.

Il calcio è da sempre uno sport caro a Barbie, a dimostrazione di questo non solo le Barbie Calciatrici attualmente in linea (Barbie Calciatrice edizione speciale 60° anniversario e Barbie Calciatrice Snodata), ma anche il riconoscimento offerto da Barbie a Sara Gama, capitano della Nazionale Italiana, che nel 2018 è stata celebrata come “Shero”, ovvero modello di riferimento positivo per le future generazioni di ragazze, ricevendo una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze. Oltre che a sostegno della campagna “Puoi Essere tutto Ciò Che Desideri”, questa iniziativa si inserisce nella cornice del progetto del Dream Gap, il cui obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza e l’attenzione sui fattori che ad oggi impediscono alle bambine di esprimere tutte le loro potenzialità.