L'Italia sogna. Il ko indolore contro il Brasile non fa male, e la qualificazione agli ottavi, già certa dopo le prime due partite, arriva addirittura al primo posto del girone, in virtù della differenza reti globale (+5 contro i +3 di Australia e Brasile). Ora l'appuntamento è a Montpellier, il prossimo martedì 25 giugno alle ore 18 allo Stade de la Mosson. Ma quale nazionale affronterà la squadra allenata da Milena Bertolini?

Le possibili avversarie

Stando al regolamento, la prima squadra che dovrebbe affrontare la prima classificata del gruppo C, ovvero l'Italia, sarebbe la terza piazzata del gruppo B, la Nigeria, che ha totalizzato tre punti ed ha già disputato tutte le sue tre partite del girone. Cosa impedisce l'aritmetica certezza che le Azzurre sfideranno la nazionale africana? Il fatto che la Nigeria non sia ancora certa di finire tra le migliori terze. Le squadre in lotta per la qualificazione nel gruppo D, nel gruppo E e nel gruppo F (che devono ancora giocare l'ultima giornata) potrebbero infatti estromettere la Nigeria dalle "ripescate". In tal caso, a sfidare l'Italia, sarebbe allora la terza piazzata del gruppo B, ovvero la Cina. Le asiatiche hanno totalizzato quattro punti nel proprio girone (con già tutte le partite disputate) e sono dunque aritmeticamente certe di essere tra le migliori che passeranno il turno.

La scheda: meglio Nigeria o Cina?

Premettendo un incrocio piuttosto abbordabile, entrambe le nazionali possono nascondere delle insidie. La Nigeria allenata da Thomas Dennerby ha totalizzato tre punti nel proprio girone. Sconfitta all'esordio 3-0 contro la Norvegia, vittoria 2-0 contro la Corea del Sud e dunque ko contro le padroni di casa della Francia all'ultima partita, anche se in inferiorità numerica e solo grazie a un rigore realizzato (e fatto ripetere dopo la prima parata) a dieci minuti dalla fine della partita. Se sarà qualificazione, le nigeriane non avranno inoltre a disposizione la loro stella più luminosa Asisat Oshoala, attaccante del Barcellona, giocatrice di enorme talento con un passato nel Liverpool e nell'Arsenal, ma ko per un infortunio alla caviglia proprio nell'ultima partita. Squadra imprevedibile, potrebbe comunque creare delle difficoltà alle Azzurre.

Per quanto riguarda la Cina - come detto già certa del proprio terzo posto - si tratta di una squadra più ostica da affrontare. Le asiatiche hanno perso alla prima partita contro la Germania per 1-0, vincendo con lo stesso risultato contro il Sudafrica e pareggiando 0-0 contro la Spagna. I numeri lo dimostrano: buona difesa e propensione alla partita di attesa. La stella è la centrocampista Wang Shuang che gioca in Francia nel Paris Saint Germain.