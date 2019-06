Cina già a un passo dalla storia

Finalista nel Mondiale 1999, quando aveva perso solo ai rigori contro gli Stati Uniti d Mia Hamm e Brandi Chastain (che divenne celebre per la sua esultanza dopo aver segnato il rigore decisivo, sfilandosi la maglia e mostrando un reggiseno sportivo), la Cina non è più riuscita a replicare quel traguardo, raggiungendo al massimo i quarti di finale nel 2003, nel 2007 e nel 2015, edizione in cui si arrese nuovamente agli Stati Uniti (1-0). Due bronzi nelle due ultime edizioni, invece, per quanto riguarda il campionato asiatico, vinto in ben 8 occasioni, senza dimenticare l’argento olimpico di Atlanta 1996 (finale persa, manco a dirlo, contro gli Stati Uniti).

Come gioca la Nazionale di Xiuquan e i precedenti

Schierata solitamente con il 4-4-2 e dall’atteggiamento attendista, la Cina è avversaria ostica che ha in Wang Shuang (centrocampista che gioca in Francia nel Paris Saint Germain) la stella della squadra. I precedenti con l’Italia, 7 in tutto di cui 4 amichevoli, parlano di un sostanziale equilibrio: 3 vittorie dell’Italia, 2 della Cina, 2 pareggi. Otto le reti azzurre in totale, contro le 6 segnate dalle cinesi. Ultimo successo dell’Italia nel 2008 (Algarve Cup), un 2-0 a cui hanno fatto seguito un pareggio (1-1) e una sconfitta (2-0 per la Cina) nel 2015, entrambe in amichevole. Il precedente a cui ispirarsi è un bel 3-0 per le Azzurre nella semifinale del Mundialito 1986.