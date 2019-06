GIRONE E: OLANDA-CANADA 2-1

54' Dekker (O), 60' Sinclair (C), 75' Beerensteyn (O)

OLANDA (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, Dekker, Bloodworth, van Dongen; Groenen, Spitse (70' Roord), van de Donk (87' Jansen); van de Sanden, Miedema, Martens (70' Beerensteyn). Ct. Wiegman

CANADA (4-4-2): Labbe; Lawrence, Buchanan, Zadorsky, Chapman (69' Riviere); Huitema, Scott (79' Quinn), Schmidt, Beckie; Fleming, Sinclair (68' Leon). Ct. Heiner-Møller

Lo scontro diretto per il primo posto, invece, è preda dell’Olanda che batte 2-1 il Canada e chiude a punteggio pieno. Succede tutto nella seconda frazione di gioco, con le ragazze di Wiegman che sbloccano al 56’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il colpo di testa in torsione della Dekker. Il vantaggio dura poco, perché le canadesi riequilibrano il punteggio grazie a Sinclair che finalizza in allungo una bellissima azione corale. A un quarto d’ora dal termine, però, le Oranje segnano ancora e mettono definitivamente la freccia: rasoterra dalla destra della van Lunteren, Labbe buca l’uscita e Beerensteyn – appena entrata – appoggia in rete a porta vuota. Olanda accoppiata agli ottavi contro il Giappone, per il Canada ci sarà l'ostacolo Svezia.