L'Italia vuole essere ancora protagonista di questo Mondiale e anche la prossima avversaria non fa paura. A spiegarlo è l'attaccante della Fiorentina, Ilaria Mauro. "La Cina? E’ una squadra molto ostica e fin qui ha fatto tre partite molto buone. Gioca con il 4-4-2, ma avremo tempo per studiarla in questi giorni. E’ una squadra molto unita che non molla fino al 90’. Questo secondo me è uno dei loro pregi. Loro sono piccoline e molto rapide, sono il nostro opposto: squadre così sono quelle che ci mettono in difficoltà, ma troveremo il modo di fermarle. Noi non vediamo l’ora di giocarcela”.

A chi le chiede la ricetta di questo successo Ilaria risponde così: “Siamo molto concentrate, per noi andare ai quarti sarebbe fantastico. Il nostro segreto? Lo yoga e la meditazione”, scherza l’attaccante della Nazionale che poi torna seria. "La nostra forza è sicuramente il gruppo”.

Una punta che ancora non è andata a segno in questo Mondiale. "I gol sono arrivati dalla Bonansea, dalla Girelli e Galli". E Ilaria? “Non importa chi segna, certo che se nella prossima partita arrivasse un gol, sarei molto felice”.