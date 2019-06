"Io non ho paura" è una grande canzone cantata da Fiorella Mannoia, che ringraziamo per il privilegio di averla concessa a Sky Sport, scritta da Bungaro con Antonio Iammarino e Cesare Chiodo. L'abbiamo scelta per accompagnare il percorso di questa Nazionale, e per raccontare queste ragazze come loro stesse si sono mostrate, nei loro video e nelle loro foto di vita insieme in questa avventura Mondiale. Pensiamo che queste parole, le parole cantate dalla inconfondibile voce di Fiorella Mannoia, siano le migliori che si possano trovare per descrivere il viaggio che ha portato la nostra Nazionale fino agli ottavi di finale. Senza paura di quello che ci cambierà, dentro e fuori dal campo.