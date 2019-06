Il Mondiale femminile entra nel vivo, dopo aver vinto il girone l'Italia attende ora gli ottavi di finale. E a due giorni dalla partita contro la Cina, ha parlato in conferenza stampa Valentina Cernoia: "Io centrocampista più forte del torneo? Non sento la responsabilità – ha dichiarato il centrocampista - Ho fatto 28 anni, ma da tanto gioco ai massimi livelli in Italia. Quindi sono preparata, spero di dimostrarlo in campo. Non ho paura di sbilanciarmi e di dire che quest'Italia ha ancora tanto da dimostrare. Possiamo ancora sorprendere chi sta a casa e noi stesse, forse nessuno sperava che facessimo questo percorso al Mondiale. Ma dico, senza paura, che possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni".

"Compleanno? Il regalo è la qualificazione. La nostra è una missione"

La Cernoia ha compiuto 28 anni in Francia, nel ritiro della Nazionale Per il regalo, ora, attende la partita con la Cina: "È stato un compleanno mondiale, molto emozionante passarlo qui con la Nazionale. È stata la prima volta, migliore occasione non poteva esserci. Speravo tanto di passarlo qui, perché significava aver passato il turno. Ora come regalo voglio una qualificazione". Sul Mondiale, aggiunge: "Ci sono tante squadre forti, ma noi possiamo mettere in campo qualcosa in più. Per noi è quasi una missione, essere donna e calciatrice in Italia significa dover sempre dimostrare qualcosa e il Mondiale è l'occasione giusta per farlo. Non ci hanno mai trattato come gli uomini, è una vita che andiamo avanti con quello che c'è. Eppure abbiamo dimostrato di avere anche qualità, ottenendo un passaggio del turno inaspettato. Il nostro messaggio è che con l'impegno si può fare tutto".