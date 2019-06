Un compleanno speciale per Milena Bertolini. La Ct azzurra, infatti, ha per qualche minuto staccato l'attenzione dall'impegno degli ottavi di finale del Mondiale femminile, che vedrà le italiane sfidare la Cina nel match in programma martedì alle ore 18. Al momento del suo arrivo al campo d’allenamento, infatti, la Bertolini ha ricevuto una sorpresa davvero speciale e decisamente gradita. Barbara Facchetti, vice capo delegazione delle azzurre, le ha fatto vedere un video di auguri della mamma. La Ct italiana non ha nascosto tutta la sua emozione: “Che sorpresa! Sono spiazzata, non sono abituata a tutta queste attenzioni. Oggi mi ha chiamata Renzo Ulivieri per dirmi che ha saputo del mio compleanno dalla Tv, che si parla sempre di noi e che non se ne può più (sorridendo, ndr)… Mi fa davvero piacere. Grazie, davvero!”, ha affermato la Ct Bertolini. Che come regalo per i suoi 53 anni ha fatto una richiesta precisa alle sue ragazze: battere la Cina per proseguire nel sogno Mondiale.