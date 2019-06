Non poteva desiderare compleanno migliore, Milena Bertolini, che oggi ha compiuto 53 anni, alla vigilia della sfida contro la Cina. Fin troppo facile immaginare quale possa essere il regalo più bello. “Il passaggio del turno senz’altro, lo desidero io come tutte le ragazze. Nell’ultimo biennio abbiamo lavorato molto e pensavo che saremmo riuscite a passare il girone, magari non da prime. È stata un’enorme soddisfazione. La Francia poteva essere nostra avversaria. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna ma l'aspetto positivo è la compattezza del gruppo che ci ha dato qualcosa in più quando soffrivamo” ha detto la c.t. dell’Italia in conferenza stampa. Che ha parlato così dell’avversario: “L'ottavo di finale è difficile, come si è visto anche nelle altre gare. Credo che sarà una partita combattuta perché troviamo un avversario forte e organizzato, fisicamente preparato. Ci stiamo preparando al meglio, per fare più di quanto fatto finora, senza lasciare nulla al caso perché il particolare può fare la differenza”.

La gioia per le Olimpiadi

La notizia del giorno è l’assegnazione a Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. “Un traguardo che ci rende orgogliosi, può portare molto in termini di crescita sportiva e nazionale” ha detto Bertolini. Sul punto le fa eco anche Sara Gama: “È importante organizzare certi eventi, congratulazioni a chi è riuscito a riportare le Olimpiadi in Italia. Speriamo che sia di buon auspicio e che in futuro si riesca ad organizzare una competizione per il calcio femminile”.