Un’emozione incredibile, per la Nazionale femminile, che ha conquistato i quarti di finale dei Mondiali dopo aver battuto 2-0 la Cina. “Ho pianto perché essere tra le prime otto del mondo è fantastico” ha esordito Barbara Bonansea, al termine della gara, nell’intervista rilasciata a Sky Sport. “Abbiamo faticato tanto per arrivare fin qui, è stata una partita durissima ma siamo state bravissime. Oggi abbiamo fatto tanta fatica perché erano organizzate, noi siamo state brave in difesa perché sono state fantastiche. Dovevamo prenderle in contropiede pressandole, per fare gol sui loro errori. Ci siamo riuscite e io sono contentissima. Sono felice anche senza aver segnato” ha proseguito. E da questo momento in poi l’Italia non può essere sottovalutata da nessuno: “Io avevo dichiarato che non c'è nulla di scritto e si può provare a vincere, siamo state formidabili ad arrivare prime nel girone perché ci ha permesso di affrontare una terza agli ottavi. Ci dovranno temere tutte, perché se siamo arrivate fin qui vuol dire che c'è qualcosa da dimostrare”.

Bartoli: “Gioco col cuore”

Gioia palpabile anche nelle parole di Elisa Bartoli: “Eravamo un po' troppo lunghe e non siamo riuscite a fare un buon palleggio, ma abbiamo sfruttato le occasioni create e siamo state ciniche. Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, poi bisogna anche saper soffrire. Speriamo in nessuna squalifica, oggi ho pensato al cartellino ma non sono stata troppo condizionata perché non pensavo ancora al turno successivo. Ora sono felicissima”. Per il difensore, la chiave è non risparmiarsi mai: “Io do sempre tutto quello che ho, gioco col cuore e lo stiamo facendo tutte, questo sta facendo innamorare gli italiani: non c'è nessuna tattica. Abbiamo una maggiore consapevolezza sul gioco e su noi stesse, tutto il campionato italiano sta crescendo e si sta facendo notare”.

Galli: “Regaliamo sorrisi”

Aurora Galli ha lasciato un segno decisivo sulla gara, siglando la seconda rete ad inizio ripresa che indirizzato la sfida. Un’altra rete partendo dalla panchina: “Ci ho pensato, se porta bene per la squadra faccio questo e altro. Abbiamo gestito molto bene, anche se siamo andati in difficoltà nel primo tempo ma poi il mio gol ha tranquillizzato. È tutto bellissimo. Vogliamo continuare così, regalando tanti sorrisi e tante gioie. Dedica? Alle mie amiche che sono venute fin qui in pullman per tifarci, è stato emozionante”.

Giacinti: “Inzaghi o Cutrone? Dico Morata”

Valentina Giacinti ha siglato invece la prima marcatura negli ottavi di finale contro la Cina, trovando il primo gol del suo Mondiale. “Non ho subito realizzato, c'era mio nonno che mi guardavo e mi sono emozionata. Poi sono corsa dalle compagne che avevano detto che oggi avrei fatto gol. C'era la voglia di giocare e di dimostrare, di fare quella rete che non arrivava. Sono contenta che sia avvenuto in una partita così importante e per la qualificazione ai quarti” ha spiegato l’attaccante. Le indicazioni di Bertolini si sono rivelate attinenti: “Il c.t. mi chiede sempre di attaccare e di allungare la squadra per mettere in difficoltà la difesa, mi dispiace di essere andata in fuorigioco ogni tanto. Col Brasile è stata una partita diversa, oggi c'era bisogno d'altro”. A livello di club, veste i colori del Milan. “Io come Inzaghi o Cutrone? Non mi rivedo in nessuno dei due, ma vorrei che mi paragonassero a Morata” ha concluso Giacinti.

Giuliani: “Non sembra di giocare un Mondiale”

Laura Giuliani è un’altra componente determinante di questo gruppo che prosegue il cammino mondiale. Si è distinta nuovamente, con una prestazione senza sbavature: “Sono contentissima di ciò che sto facendo e che stiamo facendo tutte insieme. Mi è passato davanti il film di tutto ciò che è stato prima, ora non mi sembra neanche di giocare un Mondiale. Vivo ogni partita come se fossero delle amichevoli, godendomi ogni partite e non c’è niente di più bello”. Giuliani si sta mettendo in mostra come uno dei migliori portieri della competizione: “Non ci penso, sono sincera: cerco solo di fare del mio meglio per metterlo al servizio della squadra. La nostra forza è il gruppo e ora tutte le mie energie vanno a questo, poi ciò che verrà alla fine si vedrà. Il nostro punto forte è la difesa, dove non arrivano loro provo a mettere una pezza io: prendiamo veramente pochi tiri”.