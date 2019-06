I Mondiali femminili entrano nel vivo coi quarti di finale. In gara sono rimaste soltanto otto squadre, Italia compresa. Le Azzurre ha superato la Cina agli ottavi e sfideranno ai quarti l'Olanda che ha eliminato il Giappone nel turno precedente.

In caso di vittoria, la Nazionale del commissario tecnico Milena Bertolini sfiderà la vincente della gara tra Germania e Svezia, che hanno eliminato rispettivamente Nigeria e Canada e scenderanno in campo qualche ora dopo l'Italia sabato 29 giugno prossimo. Nell'altra parte del tabellone, da un lato si sfidano Norvegia e Inghilterra, che hanno sconfitto rispettivamente Australia e Camerun; dall'altro si affrontano la Francia e gli Stati Uniti, che hanno superato nell'ordine Brasile e Spagna nel turno precedente. Tutte le sfide saranno visibili in diretta su Sky Sport.

Il calendario dei quarti e il tabellone

27 giugno

Norvegia-Inghilterra a Le Havre ore 21:00 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

28 giugno

Francia-Usa a Parigi ore 21:00 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

29 giugno

Italia-Olanda a Valenciennes ore 15:00 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

Germania-Svezia a Rennes ore 18:30 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

Le vincenti del 27 e del 28 giugno si affronteranno in semifinale il 2 luglio alle 21:00; il 3 luglio sempre alle 21:00 si disputerà l'altra semifinale tra le vincenti del 29 giugno. La finale per il 3° posto si giocherà il 6 luglio ore 17:00, mentre la finale è in programma il 7 alle ore 17:00.