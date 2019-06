OLANDA-GIAPPONE 1-1

17' Martens (O), 43' Hasegawa (G), 90' rig. Martens (O)

OLANDA (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen (85' van Es); Groenen, van de Donk (87' Roord), Spitse; van de Sanden (68' Beerensteyn), Miedema, Martens. Ct: Sarina Wiegman

GIAPPONE (4-4-2): Yamashita; Shimizu, Kumagai, Ichise, Sameshima; Nakajima (72' Momiki), Miura, Sugita, Hasegawa; Sugasawa, Iwabuchi (91' Takarada). Ct: Asako Takakura

Ammoniti: Kumagai (G)

Un rigore al 90°, nel momento di massima sofferenza, e l'Olanda batte il Giappone 2-1 accedendo ai quarti di finale del Mondiale femminile, dove incontrerà l'Italia, sabato 29 giugno alle 15 (diretta su Sky Sport Mondiali). A trascinare le olandesi è Lieke Martens, doppietta, a questo punto l'attaccante da temere maggiormente nel 4-3-3 tipo di Sarina Wiegman.

Esce a testa altissima, invece, il Giappone, che va in svantaggio in avvio, quando Martens su calcio d'angolo colpisce di tacco e trova l'angolino, ma riesce a tornare in partita prima dell'intervallo con Hasegawa e, da quel momento in poi, annulla totalmente le olandesi. Una sola squadra in campo nella ripresa, con il Giappone che nel finale coglie una clamorosa traversa e chiama van Veenendaal a un intervento miracoloso, prima del rigore beffa che lo condanna. Kumagai intercetta con la mano in area un tiro di Miedema, in una delle poche proiezioni offensive olandesi del secondo tempo, il rigore è netto. Martens calcia con il piatto e spiazza Yamashita, portando ai quarti l'Olanda: sabato 29 la sfida con l'Italia.