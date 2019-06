Raffaella Manieri la Cina l’ha affrontata. Era il 2007, un torneo a casa loro, a Qinhuangdao. Vinsero le asiatiche per 3-1. Ma sono passati 12 anni e oggi tutto è cambiato. Diversa è l’Italia, che oggi (alle 18, live su Sky Sport Mondiali e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre e visibile a tutti gli abbonati Sky) si gioca uno storico passaggio ai quarti. Prima deve però superare l’ostacolo Cina. “Un avversario ostico, ma arrivati a questo punto sono tutte partite difficili. Le cinesi sono una squadra compatta che subisce poco, ma fa anche pochi gol. Lavorano molto sull’aspetto del gruppo: le ho viste determinate ed unite. L’Italia deve affrontare le cinesi sfruttando la velocità e l’imprevedibilità delle nostre giocatrici. Io sono ottimista- ammette il capitano del Milan femminile che ha anche vinto due scudetti con il Bayern Monaco- e poi c’è il gruppo. Un aspetto che ha fatto la differenza fino ad oggi, una forza che ha portato le ragazze fino agli ottavi di finale".

Raffaella- che in Nazionale ha esordito nel 2007 collezionando poi 65 presenze e 10 reti- non è superstiziosa e ha già in mente di fare una gita a Lione. “Ho già prenotato il biglietto per il 7 luglio. Aspetterò là le mie compagne. Partirò con il camper, come la maggior parte dei tifosi delle azzurre, per dare il mio sostegno". L’Italia potrà dunque contare su una tifosa speciale in più. E, conoscendo la Raffa, se stasera dovesse andare bene, partirà la Macarena.