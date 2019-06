Furto di mascotte. E’ successo qualche giorno fa- racconta l'Equipe- quando la mascotte della Coppa del Mondo di Francia è stata “rapita” all’interno del Parco dei Principi di Parigi. Un gruppo di cinque persone si è introdotto nello stadio uscendone con due buste contenenti il costume della gallina Ettie (che sta per étoile, stella).

La FIFA ha sporto denuncia, ma per fortuna, secondo fonti del comitato organizzatore del torneo, la giovane figlia di Footix- la mascotte ufficiale della Coppa del Mondo di calcio maschile del 1998- è stata ritrovata ieri. Un’indagine è in corso, anche le immagini di videosorveglianza registrate all’interno dello stadio della capitale francese non sembrano poter aiutare la polizia.

Gli organizzatori avevano già predisposto una "copia" per non lasciare il Mondiale senza il suo portafortuna. Non ce ne sarà bisogno, Ettie è tornata in campo. E nessun riscatto è stato pagato.