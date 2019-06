Una giornata di grande festa all’insegna del calcio femminile. Il 2-0 dell’Italia alla Cina ha permesso alle Azzurre di volare ai quarti del Mondiale francese, un risultato storico che ha ancora di più acceso i riflettori sulla loro impresa. Gioia che si è manifestata anche al centro sportivo del Sassuolo, dove Sky Sport ha trascorso un pomeriggio in compagnia del settore giovanile “Women” del club. Prima la visita alle struttura del nuovo centro sportivo neroverde, poi tutti insieme a festeggiare per Italia-Cina. Segnale che, grazie anche alle imprese della squadra di Milena Bartolini, in Italia qualcosa si sta muovendo. “Siamo felici, il Mondiale da visibilità a tutto il movimento ed è motivo di grande orgoglio per le ragazze - ha spiegato Alessandro Terzi, Direttore dello Sviluppo dell’Area Calcio Femminile - Sassuolo è in prima linea. Per noi il calcio femminile rappresenta un fiore all’occhiello del nostro progetto di sviluppo, un’iniziativa interessante e un ambito in cui stiamo investendo tante risorse. Speriamo che ora possa prendere definitivamente il via”. A giudicare dall’entusiasmo della giornata in compagnia delle neroverdi, le ragazze sembrano riconoscersi nella Nazionale: “Credo che sia importante il fatto che le ragazze possano riconoscersi in un futuro. La mancanza di riconoscibilità di un’atleta grande era una dei limiti del calcio femminile. In questo momento loro si rivedono con certezza nelle ragazze che stanno facendo il Mondiale e questo permette a loro di poter sognare”.