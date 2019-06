A Valentina Giacinti mancava un gol ed è arrivato forse nella partita più importante, quella che ha regalato alle Azzurre lo storico passaggio ai quarti di Finale. L’attaccante del Milan ne ha sempre fatti tanti, l’anno scorso con la maglia del Milan di gol ne ha segnati 21 in 21 partite. “Ma segnare in un Mondiale è un’emozione diversa, qualcosa di incredibile. Tante emozioni, anche contrastanti. Ho sorriso, poi pianto a fine partita, ma hanno tutte un sapore bellissimo”, ammette l’attaccante 25enne. Sabato c’è l’Olanda: come fermare le campionesse d'Europa in carica? “Stiamo già studiando come giocano e come fermare la Miedema, una delle attaccanti più forti del mondo” .

La Giacinti l’anno scorso ha avuto come allenatrice Carolina Morace – che sta commentando le partite dell’Italia per Sky Sport- una figura importante per la sua crescita. “Mi ha insegnato a non accontentarmi mai- spiega l’attaccante rossonera-ad essere sempre cattiva su ogni pallone e più cinica davanti alla porta”. Il sogno continua... "Nessuno si aspettava un Mondiale così, neppure noi ci aspettavamo di arrivare ai quarti. Stiamo vivendo un momento magico, io sto ancora cercando di realizzare...cerco comunque di vivermi ogni singolo momento e di passarlo il più serenamente possibile, con la testa sempre sul campo. Al resto ci penseremo".