Il Mondiale femminile sta producendo una quantità infinita di emozioni. Lo sta facendo con le partite, ma anche con le storie delle protagoniste in campo che assumono ancora più significato di fronte a palcoscenici così importanti. Tra queste merita una menzione speciale la relazione tra Magdalena Eriksson e Pernille Harder: divise dalla rivalità tra i Paesi, ma unite dall'amore. Le due ragazze sono fidanzate da sette anni e il 4 settembre scorso sono state costrette a sfidarsi su un campo da calcio. Quel giorno a Viborg, è stata proprio la Svezia della Eriksson a battere di misura la Danimarca capitanata dalla Harder e a costringerla ai playoff per conquistare un posto al Mondiale. Lo spareggio contro l'Olanda (prossima avversaria dell'Italia) ha poi estromesso definitivamente le danesi dal torneo. Questo passaggio, però, non ha scalfito il rapporto tra le due. Anzi, probabilmente lo ha reso ancora più forte. La Harder, infatti, smaltita la delusione ha decisio di supportare da vicino la sua ragazza ed è volata insieme a lei in Francia. Un tifo sincero, più grande del tradizionale antagonismo tra le due Nazionali, che nell'ottavo di finale tra la Svezia e il Canada ha suscitato l'immagine più bella e dolce del torneo. La formazione scandinava è appena volata ai quarti, grazie alla rete in avvio di ripresa della Blackstenius; la Eriksson corre diretta proprio verso la Harder, quest'ultima con indosso - tanto forte è il sentimento per la compagna - la maglia della Svezia, e tra le due scatta un tenero bacio. Un gesto semplice e naturale, ma dal forte valore emozionale e simbolico, capace di disintegrare ogni tipo di barriera. Omnia vincit amor. Come è sempre stato e sempre sarà.