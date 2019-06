NORVEGIA-INGHILTERRA 0-3

3' Scott, 40' White, 57' Bronze

NORVEGIA (4-4-2): Hjelmseth; Wold, Mjelde, Thorisdottir, Minde; Saevik (64' Karlseng Utland), Risa, Engen, Reiten (74' Vevle Eikeland); Hansen, Herlovsen. Ct Neville

INGHILTERRA (4-1-4-1): Bardsley; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Walsh; Parris, Scott, Kirby (74' Stanway), Duggan (54' Mead); White. Ct Sjögren

L'Inghilterra è la prima squadra del Mondiale femminile a qualificarsi per le semifinali. La nazionale allenata da Phil Neville, ex difensore del Manchester United, ha battuto nettamente 3-0 la Norvegia. Le britanniche affronteranno il prossimo 2 luglio la vincente di Francia-Stati Uniti.

Beckham applaude il gol di Bronze

Partita subito in discesa per le inglesi, in vantaggio dal 3' con Scott che devia col destro in rete su cross di Bronze. Prima della ripresa è arrivato il raddoppio: al 40' Parris serve nell'area piccola White che segna. Nella ripresa le britanniche continuano a spingere e trovano il terzo gol: al 57' calcio di punizione sulla destra, Bronze si avventa sul pallone al limite dell'area e segna. La realizzazione del terzino è piaciuta molto a David Beckham che ha festeggiato il gol in compagnia della figlia Harper e della madre Sandra Georgina West. Le norvegesi provano a reagire, ma la difesa inglese risponde al 65' con Houghton che salva sulla linea. Al 68' il portiere Bardsley respinge una conclusione pericolosa. L'Inghilterra potrebbe fare poker, ma Parris sbaglia il calcio di rigore. Le britanniche sono le prime semifinaliste del Mondiale.