Lo spettro peggiore si è, alla fine, materializzato. Florijana Ismaili, la calciatrice scomparsa sabato scorso dopo una gita sul lago di Como, è stata ritrovata oggi senza vita. Da tre giorni, ormai, i sommozzatori erano al lavoro per ritrovarne il corpo, recuperato poi a una profondità di 204 metri. La Ismaili, 24enne capitano dello Young Boys e della Svizzera, aveva noleggiato sabato una barca insieme a una sua amica e, intorno alle 16, avevano preso insieme il largo: la giocatrice elvetica si era, dunque, tuffata nel lago e non era più riemersa, facendo perdere le sue tracce. La stessa amica aveva poi dato l’allarme e fatto scattare le ricerche, localizzate in particolare nella zona di Musso, rivelatesi purtroppo inutili per impedirne il decesso. La centrocampista, classe ‘95, ha disputato 32 partite in carriera con la maglia della sua Nazionale, realizzando 9 gol. Il suo club, lo Young Boys, che nei giorni precedenti non aveva perso del tutto le speranze, ha espresso il proprio dispiacere ("Siamo profondamente turbati") e vicinanza alla sua famiglia.