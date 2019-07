Nove mesi dopo le celebrazioni per i 120 anni della FIGC, le Azzurre sono tornate questa mattina al Quirinale, invitate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha voluto chiamare al Quirinale la Nazionale di Milena Bertolini dopo l’ottimo cammino nel Mondiale francese, una corsa terminata con l’Olanda nei quarti di finale che ha fatto appassionare milioni di italiani.

Presenti una decina di giocatrici, accompagnate dal numero uno del CONI Giovanni Malagò e dal presidente federale Gabriele Gravina, oltre ovviamente alla Ct Milena Bertolini e alla capitana Sara Gama.

"Essere qui è un motivo di orgoglio - ha detto Bertolini- perchè di solito sono ricevuti al Quirinale le squadre o gli atleti che hanno vinto qualcosa: noi non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto qualcosa di importante. E questo è un motivo di grande orgoglio".

Mattarella: “Irrazionale disparità con uomini”

"Ho chiesto di incontrarvi per farvi i complimenti, avete fatto un mondiale fantastico. Ringraziarvi perchè vi ha seguito l'intero paese, siete state un momento di aggregazione, il Paese ne ha bisogno. Non ho avuto modo di vedere tutte le partite - ha aggiunto Mattarella - non ho visto quella con l'Olanda: forse è stato meglio. Ho saputo che c'è stato qualche momento di sconforto. Non sappiamo chi vincerà, ma voi il Mondiale l'avete vinto, qui in Italia. Avete conquistato la pubblica opinione, acceso i riflettori in modo non più revocabile. Non posso fare a meno di sottolineare che è del tutto irrazionale e inaccettabile la differenza tra calcio maschile e femminile, che ha dimostrato di aver raggiunto qualità tecnica, e vorrei aggiungere senza ricorso a infingimenti e simulazioni, che possono essere utili ma meno sportive. Lo sport è importante, voi avete spinto moltissime bambine a seguire il mondo del calcio, questo amplierà la platea: e se con una platea così ristretta abbiamo una Nazionale di questo livello, possiamo sperare".