L’on the road francese delle ragazze italiane ai Mondiali di Calcio femminili inizia e si conclude a Valenciennes, ma nel mezzo ci sono state tante emozioni e soddisfazioni. Attraverso le parole delle Ragazze Mondiali e immagini inedite rivivremo tutto il loro percorso: le aspettative prima di scendere in campo e gli occhi lucidi per avercela fatta, dopo aver dato cuore e anima per tutti i minuti "regolari" e anche oltre.

Le 23 ragazze della Nazionale, con la Ct Milena Bertolini, che non ha mai smesso di ringraziare anche tutto il suo staff tecnico e medico, hanno colpito per la loro assoluta semplicità e l’incredibile senso di gruppo, dai selfie alla Macarena.

Grazie al loro Mondiale il calcio femminile azzurro si è fatto conoscere ed amare, enormi passi in avanti sono stati fatti in questo ultimo mese. Perché tutto è possibile e le Azzurre lo hanno dimostrato –è il caso di dirlo- al mondo intero.

La speranza di Cristiana Girelli, nella sua dichiarazione subito dopo l’uscita dal Mondiale, è quella di "non venire dimenticate". Ma non c'è pericolo. In Italia il calcio femminile adesso non sarà più come prima, anche e soprattutto grazie a loro.

