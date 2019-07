"Il mondiale lo avete vinto qui: conquistando la pubblica opinione. Avete acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile". Il Presidente della Repubblica ieri ha pubblicamente ringraziato le Azzurre appena tornate dal Mondiale di Francia, invitandole "a casa sua". Una festa, al Qurininale, tra impegni per i diritti e selfie. Una sconfitta sul campo ai quarti, ma una vittoria più importante in valigia, come ha ricordato Sergio Mattarella che, dopo il selfie con le Ragazze Mondiali si è rivolto a loro con una semplice domanda: "Poi me lo mandate, vero?"