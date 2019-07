Il nuovo singolo per l’estate 2019 di Jovanotti "Nuova era" ci accompagnerà alla finale del Mondiale di calcio femminile tra Stati Uniti e Olanda. Il degno finale per un evento pieno di emozioni che ha appassionato tantissimi italiani (e non solo). L'inizio di una "nuova era", appunto. Come il nuovo singolo tratto dall’Ep Jova Beach Party con sette nuove canzoni fresche di studio, scritte e realizzate durante la produzione di quello che si preannuncia come il progetto più caldo dell’estate. E mentre un evento (sportivo) sta per finire, un altro evento, questa volta musicale, sta per iniziare. Inizierà infatti oggi (sabato 6 luglio) proprio il Jova Beach Party da Lignano Sabbiadoro. L’evento che animerà nel corso dell’estate 15 spiagge italiane e vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti da tutto il mondo, promette di emozionare tantissimi fans.