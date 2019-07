In attesa dell’epilogo tra Stati Uniti e Olanda, il Mondiale femminile in Francia celebra il 3° posto conquistato dalla Svezia. Va alle ragazze di Peter Gerhardsson l’incrocio tra formazioni battute in semifinale, successo per 2-1 contro l’Inghilterra di Neville che non riesce nell’impresa di bissare il bronzo ottenuto nell’edizione 2015 in Canada. Leonesse che pagano un avvio sottotono e due gol concessi alla coppia Asllani-Jakobsson, risultato solo ritoccato da Kirby senza fortuna nell’assalto finale del match. Per la quarta volta nella storia del torneo, la Svezia sale sul podio al traguardo della manifestazione: si tratta del 3° bronzo dopo quelli centrati nel 1991 e nel 2011 senza dimenticare la finalissima persa nel 2003 contro la Germania.

La partita

È sfida tra deluse all’Allianz Riviera di Nizza, confronto tra pretendenti alla finalissima battute rispettivamente da Stati Uniti (2-1 con rigore sbagliato da Hough nel finale) e dall’Olanda campione d’Europa in carica. Se Phil Neville perde la squalificata Bright ma cerca di bissare il 3° posto del 2015, Peter Gerhardsson conferma il 4-2-3-1 con una squadra altrettanto competitiva. Ed è proprio la Svezia a convincere in avvio trovando due volte il gol: Asllani sfrutta il rinvio errato di Greenwood e batte Telford, angolino che trova pure Jakobsson (fermata dal palo al 16’) con uno splendido destro a giro. La reazione dell’Inghilterra arriva solo alla mezz’ora, merito di Kirby che converge al centro e supera Lindahl con un sinistro chirurgico. E due minuti più tardi White si vede annullare dal Var (tocco col braccio nel controllo) il suo 7° e storico gol in questo Mondiale. Finale di primo tempo che registra pure il pallonetto alto di Blackstenius e soprattutto una nuova chance targata White, fermata sul più bello da Lindahl.

Avvio di ripresa che certifica gli ingressi di Zigiotti (per Asllani) e Taylor, quest’ultima attaccante inglese chiamata a spalleggiare White. Poche le chance con la Svezia che controlla e spinge di rimessa proprio con Zigiotti, avversarie che ci provano invece con le incursioni dell’ottima Kirby e lo stacco in elevazione di capitan Houghton. Neville si gioca anche la carta Carney all’ultima partita in carriera, manca tuttavia la lucidità nell’assalto finale verso la porta di Lindahl. E dove non arrivano le inglesi c’è invece Fischer, che s’immola sulla linea sul destro a botta sicura di Bronze. Zigiotti spreca il tris ma può bastare così: missione compiuta per la Svezia che torna sul podio del Mondiale.