Brasile, Francia, Inghilterra. Ma anche Barcellona, Chelsea, Inter, Roma o Atletico Madrid. Nessuna di queste: è della nazionale femminile statunitense la maglietta più venduta in una singola stagione dalla Nike contando anche il calcio maschile. A confermarlo è stato Mark Parker, CEO di Nike, nell'ultima earnings call del celebre marchio di abbigliamento sportivo, la conferenza organizzata con investitori, analisti e media sugli ultimi risultati finanziari dell'azienda. "La maglia della nazionale femminile Usa è ora la maglia, da uomo o da donna, più venduta di sempre su Nike.com in una singola stagione".

Tessuto 100% riciclato

La maglietta più venduta di sempre è stata quella con cui le americane hanno trionfato nel Mondiale di Francia, conquistando il quarto titolo in otto edizioni della competizione. Una divisa elegante, col bianco come colore dominante. Doppia banda laterale sull'estremità della manica con gli altri colori della bandiera a stelle e strisce, il rosso e il blu. Più un altro tratto rosso lungo il collo (blu sul retro) e il celebre Swoosh. Ma non solo, la maglia è inoltre realizzata in tessuto poliestere riciclato al 100%, e utilizza una particolare tecnologia per una sensazione di comfort e freschezza. "È difficile quantificare quanto sia importante l'evoluzione del movimento femminile per Nike" - ha proseguito Mark Parker. E il record delle americane è l'ennesimo motivo di orgoglio, per il calcio Usa come per tutto il mondo del pallone al femminile.