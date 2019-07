I pronostici della vigilia, alla fine, sono stati rispettati. Gli Usa, candidati alla vittoria, non hanno fallito l'appuntamento in terra francese e si sono confermati campioni del mondo grazie al successo per 2-0 sull'Olanda. Secondo trionfo consecutivo, il quarto nella storia, che ha fatto partire i festeggiamenti. Prima in campo, dove hanno raccolto l'ovazione e i complimenti del pubblico presente al Parc OL, e poi negli spogliatoi, dove le ragazze di Ellis hanno messo da parte ogni freno inibitorio e si sono scatenate. Maschere da sci sul volto, musica ad alto volume, alcool a fiumi e via alla festa. Urla, selfie, abbracci e balli a surriscaldare l'atmosfera, con Ashlyn Harris e Allie Long tra le più attive con il telefono a riprendere tutto quello che succedeva e condividerlo sui propri profili social, rendendo partecipi tutti gli utenti del bellissimo clima che si respirava nello spogliatoio. Tra i soggetti principali dei tanti video postati, invece, c'è sicuramente Alex Morgan, una delle stelle di questa Nazionale e tra le giocatrici più famose in patria, anche più del marito Carrasco, anche lui calciatore (gioca nei Los Angeles Galaxy, la squadra di Ibrahimovic). La 30enne si è lasciata andare a una serie di danze e ha cominciato a twerkare sulle note di "Get Low", scatenando l'euforia delle compagne di squadra. La Harris, oltre a prendersi il ruolo di 'videomaker' dell'evento, ha ricordato un altro appuntamento che a breve l'attende: il matrimonio con la Krieger, anche lei laureatasi campionessa del mondo. Senza dimenticare l'entusiasmo e la passione mostrata, tra le altre, dal capitano Megan Rapinoe e da Sonnett, anche lei impossibile da trattenere al ritmo di musica. Una giornata memorabile, dunque, per le americane, desiderose di non fermarsi qui: il futuro è ancora dalla loro, ma adesso è solo il momento di festeggiare fino all'ultimo e godersi il meritato trionfo.