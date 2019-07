Il discorso della Rapinoe

"Questo è il mio compito per voi. Dobbiamo essere migliori, dobbiamo amare di più e odiare di meno, ascoltare di più e parlare di meno - ha esordito il capitano degli Stati Uniti -. È una responsabilità di tutti, di ogni singola persona qui presente, di quelli che non ci sono, di quelli che non vogliono esserci. Di quelli che sono d'accordo e di chi non lo è. Dobbiamo rendere il mondo un posto migliore. Questa squadra ha fatto un lavoro incredibile per caricarsi questa responsabilità sulle spalle, per capire il ruolo che aveva in questa società. Sì, siamo delle sportive, delle calciatrici, delle atlete, ma siamo molto più di questo. Anche voi lo siete, siete molto più di semplici tifosi. Non solo appassionati che ci seguono ogni quattro anni. Siete delle persone che ogni giorno escono per strada, impegnate nella vostra comunità. Rendete migliore la vostra comunità? Rendete migliori le persone che vi sono vicino? La vostra famiglia, gli amici stretti, le dieci, venti, cento persone che vi stanno più accanto? È compito di tutti, ci sono state troppe controversie negli ultimi anni: io ne sono stata vittima e artefice. Ci sono stati contrasti con la Federazione, chiedo scusa per alcune cose, ma non per tutte. Ma dobbiamo andare avanti insieme, questo discorso deve progredire. Dobbiamo collaborare tutti insieme, questo è il mio compito per tutti voi. Fate quello che potete, fate quello che dovete, fate un passo verso gli altri. Fate di più, siate migliori, siate più grandi di quanto lo siete stati finora. Questa squadra è uno spaccato di quello che ognuno può essere. Quindi prendeteci ad esempio, ci siamo fatti carico di così tante cose per essere qui, per celebrare questa vittoria insieme con voi, e lo abbiamo fatto col sorriso. Quindi, per favore, fate lo stesso per noi, vi chiedo questo".