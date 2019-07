Capocannoniere ex aequo con la compagna Alex Morgan e l’inglese Ellen White, ma soprattutto miglior giocatrice del Mondiale appena archiviato. Non può che essere Megan Rapinoe la donna del momento nel calcio internazionale, fuoriclasse che ha trascinato gli Stati Uniti al 4° trionfo assoluto nel torneo: memorabile il cammino percorso dalle ragazze di Jillian Ellis dalla fase a gironi alla finalissima dello scorso 7 luglio, epilogo vinto 2-0 sull’Olanda al termine di una competizione letteralmente dominata. E proprio nell’ultimo atto aveva lasciato il segno su rigore il centrocampista offensivo del Seattle Reign, talento dalla fama planetaria tra abilità tecniche e identità fuori dal campo. Dichiaratamente omosessuale e impegnata per i diritti LGBT, Megan si è più volte scagliata contro Donald Trump ("Il tuo messaggio esclude le persone", ha detto) e ribadendo il suo no ad un eventuale invito alla Casa Bianca: "Non andrei e nessuna delle compagne di squadra con cui ho parlato direttamente vorrebbe andarci". Per popolarità, come spiega il sondaggio di Public Policy Polling, batterebbe addirittura il Presidente degli Stati Uniti d’America. E chissà se Rapinoe riuscirà in un’impresa mai centrata da nessuna calciatrice nella storia.

Rapinoe sulla copertina di Fifa 20: la petizione dei fan

La superstar degli Stati Uniti è stata infatti coinvolta dallo slancio di tifosi e appassionati che, dopo un Mondiale da assoluta protagonista, vorrebbero vederla sulla prossima copertina di Fifa 20. Parliamo del noto videogioco calcistico sviluppato da EA Sports, un must per i giocatori più incalliti e immancabilmente destinati all’acquisto dell’ultima versione del videogame. Nuovo capitolo sul quale, nonostante non si sia mai verificato nella storia della saga, potrebbe esserci proprio una donna in bella vista sulla cover: un "privilegio" che spetterebbe proprio a Megan Rapinoe grazie ad una petizione lanciata dal suo personalissimo seguito. Una richiesta avviata su "Change.org" da Darren Holland e che al momento ammette oltre 1.000 firme: perché non credere ad una nuova impresa dell’infinita Rapinoe?