E’ finita ufficialmente dopo quasi vent’anni l’avventura del Mozzanica, che a inizio luglio aveva comunicato la mancata partecipazione al prossimo campionato di Serie A Femminile. Nata nel 2004, la squadra bergamasca ha raggiunto per la prima volta la Serie A nel 2010, conquistando il suo miglior piazzamento nella stagione 2014/2015, chiusa al terzo posto alle spalle di AGSM Verona e Brescia. Per tre volte semifinalista in Coppa Italia (2014, 2015 e 2016), nel 2017 si era apparentata con l’Atalanta Bergamasca Calcio. Nell’ultima stagione la squadra si è piazzata al sesto posto.

Ad annunciare in una nota lo scioglimento della società è stata la presidentessa Ilaria Sarsili. “È nato tutto quasi per caso. Eravamo un gruppo di amiche che voleva solo giocare a calcio. Qualcuno ha creduto in quel gruppo e in quel qualcuno c’è stato un presidente che ha sognato subito in grande. Ne è passata di acqua sotto i ponti, abbiamo affrontato tante difficoltà e spesso abbiamo fatto delle scelte ragionando solo con il cuore. Ora siamo costretti a prendere la strada più dura. Finisce la nostra favola, finisce senza un lieto fine. Il mondo professionistico è una dimensione che non puoi affrontare se non hai un progetto solido e duraturo da poter coltivare.

Abbiamo creduto nell’Atalanta Bergamasca Calcio, ma purtroppo non siamo diventati una loro priorità. Non giudico la loro decisione, la rispetto, probabilmente è frutto di meditate scelte imprenditoriali. Continuare da soli sarebbe stato da incoscienti e avrebbe voluto dire mancare di rispetto alle nostre ragazze”.