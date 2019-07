Un’avventura in un mondo nuovo, per Maurizio Ganz, che dopo aver allenato nelle giovanili del Milan, in Svizzera e in Serie D, torna in rossonero per assumere la guida della squadra femminile. L’allenatore ed ex calciatore è stato presentato in conferenza stampa: "Non esiste un calcio maschile e uno femminile, ma soltanto il calcio. Cercherò di mordermi la lingua perché sono un allenatore focoso, l’obiettivo è sempre vincere. È un orgoglio essere qui, ho vinto con questa maglia e ora non vedo l’ora di cominciare. Ho sempre avuto DNA rossonero. Giampaolo? Guarderò qualche suo allenamento e magari gli chiederò qualche suggerimento". Ganz ha le idee chiare su come impostare il suo lavoro sulla squadra: "Voglio dare la mia impronta di gioco e creare un gruppo unito, anche se vincere non sarà facile. Il campionato sarà più equilibrato rispetto all’anno scorso, sono arrivate sei nuove giocatrici e dovrò ripartire da zero". Il Mondiale femminile, con il bel percorso dell’Italia, ha contribuito a dar seguito a questo movimento. "Ci siamo appassionati, tante persone hanno tifato e dobbiamo ringraziare le ragazze per quello che ci hanno fatto vivere" ha concluso l’allenatore. Sabato comincerà la sua avventura con il ritiro di Ponte di Legno e le amichevoli di lusso contro Paris Saint-Germain e Juventus. L’inizio del campionato è fissato per il 14 settembre: da lì comincerà la rincorsa per lo scudetto.

Spina: "Lottiamo per lo scudetto"

La responsabile del settore femminile, Elisabet Spina, è intervenuta in conferenza stampa, parlando anche del mercato svolto sinora dal Milan. "Dal punto di vista tecnica abbiamo fatto bene, ora vogliamo lottare per la vittoria del campionato e la qualificazione in Champions League. Ripartiremo dalle conferme di Giacinti, Bergamaschi e Fusetti che hanno firmato un contratto triennale, mentre dispiace prendere atto degli addii di Giugliano e Thaisa, ma le norme federali non ci aiutano sotto questo aspetto: quest’ultima ha scelto il Real Madrid, quindi giocherà in un campionato professionistico. Dal canto nostro, ci impegniamo a crescere come club, ma deve crescere anche la Federazione" ha detto Spina.

I nuovi acquisti del Milan femminile

Sono sei i nuovi acquisti perfezionati dalla dirigenza del Milan, per rinforzare la squadra femminile. Per la porta è stata acquistata Alessia Piazza, classe 1998, arrivata dal Tavagnacco e vestirà il numero 1. Due le operazioni concluse per la difesa: Stine Hovland, calciatrice norvegese classe 1991, dagli svedesi del Sandviken e avrà il numero 4; Francesca Vitale, classe 1992, acquistata dall’Atalanta Mozzanica che ha scelto il numero 33. A centrocampo sono arrivate la bosniaca Lidjia Kulis dal Glasgow City (1992, numero 14) e la slovena Dominika Čonč dal Malaga (1993, numero 17). Infine, un rinforzo anche per l’attacco: Deborah Salvatori Rinaldi (1991), prelevata dalla Florentia, che avrà il numero 22.