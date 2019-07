L’Inter femminile è pronta ad affrontare il primo campionato di Serie A della sua giovanissima storia, dopo aver dominato il campionato di B lo scorso anno. La stagione delle nerazzurre, tornate al lavoro in vista del ritiro di Pinzolo, inizia con alcune novità. Intanto in panchina, dove siederà Attilio Sorbi, assistente-allenatore di Milena Bartolini nell’ultimo Mondiale. Otto i volti nuovi nella rosa, con due acquisti per reparto. Tra tutti spicca quello di Eleonora Goldoni: l’attaccante classe 1996 arriva dalle Lady Buccaneers, formazione della East Tennessee State University. Goldoni, che ha già esordito in Nazionale maggiore, non ha preso parte alla rassegna iridata per via di infortunio. E’ stata comunque una delle protagoniste delle Universiadi di Napoli, con due gol nei gironi. L’Italia è stata poi eliminata ai quarti dalla Corea del Nord. La ragazza cresciuta negli Sati Uniti è interista sin da bambina. "Quando a 5 anni mi sono trovata per la prima volta a San Siro a guardare la mia Inter, ho subito desiderato diventare una calciatrice. Da quel giorno è nato un sogno che da oggi, con questi colori addosso, posso avverare: giocare per la prima volta in serie A e per la mia squadra del cuore", le prime parole su Instagram della nuova giocatrice nerazzurra.