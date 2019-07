Ripartire per ripetersi. La Juventus Women è pronta a tornare in campo per difendere il titolo di Campioni d’Italia. Lo farà per il secondo anno consecutivo, andando alla ricerca del tris dopo un’estate in cui la Nazionale ha emozionato tutti al Mondiale in Francia. La preparazione estiva delle bianconere è entrata nel vivo ad Aymavilles, in Valle d’Aosta, laddove resteranno fino al prossimo 4 agosto. Il modo migliore per prepararsi alle prossime amichevoli e per mettere benzina nelle gambe: “Speriamo di poter confermare quanto fatto l’anno scorso, sapendo che non sarà semplice - ha spiegato Rita Guarino ai microfoni di Sky Sport - l’asticella si sta alzando, ci saranno più squadre che vorranno strapparci il titolo e quindi lavoreremo per difenderlo, questo sarà il nostro obiettivo primario. Ben venga questo tipo di campionato, così da poter aumentare l’interesse del pubblico. Sarà una lotta almeno a quattro squadre". Serie A e non solo per l'allenatrice della Juventus, che guarda anche alla Champions: "Aspetteremo il sorteggio per capire quale sarà il nostro avversario e anche lì cercheremo di migliorare quanto fatto l’anno scorso".