“Firenze è casa mia”. Alia Guagni rinnova con la Fiorentina Women e guarda con entusiasmo al futuro, rinunciando al trasferimento in Spagna, dove il Real Madrid era pronto a offrire al difensore della nazionale italiana un contratto molto importante dal punto di vista economico. “Sono dove devo essere” ha dichiarato il capitano della Viola femminile “Firenze è casa mia e sono felice di essere qui. Voglio ringraziare il Prof.Vergine che sta dando continuità al progetto e con lui la nostra nuova proprietà, Rocco Commisso e Joe Barone, che crede nel calcio femminile e vuole rilanciare la viola verso obiettivi ancora più ambiziosi. Stiamo allestendo una squadra competitiva anche quest’anno e puntiamo a fare il massimo. Puntiamo in alto. Ci piace parlare poco, e far parlare il campo. Il nuovo progetto è ambizioso, sono felice qui a Firenze e non vedo l’ora di ricominciare”.

Antognoni: "Il capitano non tradisce"

Soddisfatto il direttore tecnico della Fiorentina Giancarlo Antognoni: "Di questi tempi è una cosa rara e sono contento che sia rimasta. Conosco Alia perché era vicina a una squadra importante come il Real Madrid ma è rimasta fedele al viola. Un capitano non tradisce, complimenti a lei. I maschi prenderanno esempio da lei? I maschi sono un discorso a parte ma il gruppo che c'è nella Fiorentina si abituerà a rimanere a Firenze perché ci si sta bene e ci sono i presupposti per costruire una squadra importante".