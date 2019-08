Domani, mercoledì 7 agosto, dalle 15.30 su Sky Sport 24 la presentazione del Calendario della Serie A femminile 2019/2020, che prenderà il via il prossimo 14 settembre.

Dopo il successo della FIFA Women’s World Cup in Francia, da questa stagione Sky si prepara a trasmettere ancora più partite, con una copertura tv di altissimo livello.

In studio per annunciare i match del Campionato ci saranno Giorgia Cenni e Andrea Marinozzi, con Carolina Morace e Gaia Brunelli in collegamento per tutti i commenti a caldo sulle giornate di gara che verranno via via svelate. E da Coverciano interverrà in diretta anche il CT della Nazionale femminile italiana Milena Bertolini.

News in tempo reale e approfondimenti anche sul sito skysport.it e sui profili Social ufficiali di Sky Sport.

La composizione della nuova Serie A

Alla Serie A femminile parteciperanno 12 squadre: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco, Verona. La nuova stagione comincerà ufficialmente il 14 settembre, quando le squadre scenderanno in campo per la prima giornata. Sky Sport sarà ancora al fianco della FIGC per questa nuova avventura con le dirette delle partite e gli approfondimenti dedicati.