"A Nyon sono stati sorteggiati i sedicesimi di Champions Femminile. Per le italiane subito impegni notevoli: la Juventus affronterà il Barcellona, finalista della scorsa stagione, mentre la Fiorentina se la vedrà con l'Arsenal campione d'Inghilterra in carica. Per le bianconere andata in casa, per le viola prima sfida in Inghilterra. Si comincerà nelle giornate dell'11 e del 12 settembre, le gare di ritorno sono invece in programma il 25 e il 26 dello stesso mese.

Tutti gli accoppiamenti

Juventus (ITA) - Barcelona (ESP)

Arsenal (ENG) - Fiorentina (ITA)

Hibernian (SCO) - Slavia Praha (CZE)

ZFK Spartak (SRB) - Atlético Madrid (ESP)

Braga (POR) - Paris Saint-Germain (FRA)

Vllaznia (ALB) - Fortuna Hjorring (DEN)

Cheranovo (RUS) - Glasgow City (SCO)

Ryazan-VDV (FRA) - Lyon (FRA, holders)

Goteborg (SWE) - Bayern München (GER)

St. Polten (AUT) - Twente (NED)

Anderlecht (BEL) - BIIK-Kazygurt (KAZ)

Breidablik (ISL) - Sparta Praha (CZE)

Mitrovica (KOS) - Wolfsburg (GER)

Pitea (SWE) - Brondby (DEN)

Lugano (SUI) - Manchester City (ENG)

Minsk (BLR) - FC Zurich (SUI)