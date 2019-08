Brutte notizie per la Juventus Women e per la Nazionale italiana femminile: Barbara Bonansea si è fratturata la base del quinto metatarso del piede sinistro e salterà la prima parte della stagione. L’attaccante non potrà guidare l’attacco delle bianconere di Rita Guarino per la doppia sfida dei sedicesimi di finale di Champions League contro il Barcellona. E non sarà a disposizione di Milena Bertolini per le gare di qualificazione al prossimo Europeo contro Israele (29 agosto) e Georgia (3 settembre). L’ex attaccante del Brescia, fresca di rinnovo sino al 2021, si è infortunata nel match della Women’s Cup giocato la scorsa domenica contro il Paris Saint Germain. "Bonansea sarà sottoposta nei prossimi giorni a un intervento chirurgico di ostesintesi", fa sapere la Juve in una nota ufficiale. "Ti aspetto dentro all'area, anzi aspettami, che tanto lo so che comunque arrivi prima tu lo stesso", il messaggio della compagna di reparto Cristiana Girelli. "Prestissimo", ha subito risposto Bonansea. "Torna in fretta che abbiamo bisogno di te", il tweet di Rita Guarino alla sua giocatrice.