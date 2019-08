Dopo la grande avventura Mondiale, la Nazionale italiana di calcio femminile è pronta a iniziare il suo percorso verso l’Europeo 2021: le Azzurre sfideranno nelle Qualificazioni il 29 agosto Israele e il 3 settembre la Georgia. Due match in trasferta per le ragazze della ct Milena Bertolini, a cui è stato rinnovato il contratto per altre due stagioni. Non ci sarà Barbara Bonansea, che si è fratturata il metatarso del piede sinistro e starà fuori a lungo. Tra le convocate novità Durante e Baldi, alla prima chiamata in azzurro

BONANSEA STOP: FRATTURA AL PIEDE