Dopo la bella cavalcata nel Mondiale francese comincia la nuova avventura ufficiale della nazionale femminile di calcio, partita alle 12.25 per Tel Aviv con un volo Alitalia, per iniziare il cammino nelle qualificazioni al Campionato Europeo che si disputera' nel 2021 in Inghilterra. Israele il 29 agosto a Tel Aviv e la Georgia il 3 settembre a Tbilisi le prime avversarie. Le giocatrici e lo staff azzurro hanno trovato all'aeroporto di Fiumicino l'accoglienza del personale di Adr e l'affetto di diversi passeggeri. "Queste due prime partite - ha detto prima dell'imbarco la Ct Milena Bertolini - arrivano in un momento particolare per il calcio italiano, lo sappiamo, sia maschile che femminile, con il campionato ancora non iniziato o ancora non rodati. Le ragazze non hanno ancora partite nelle gambe e potrebbe non esserci la brillantezza che abbiamo visto al Mondiale ed in piu' incontreremo due squadre che io chiamo "trabocchetto": sulla carta inferiori a noi come ranking ma ormai il livello del calcio femminile si sta alzando tantissimo. Basti pensare che un anno fa Israele ha perso solo due a zero con la Spagna. Non e' quindi una partita scontata, in casa loro ed in determinate condizioni climatiche. Certo, ora siamo una squadra che ha piu' consapevolezza e soprattutto con un senso di responsabilita' superiore al Mondiale per continuare questo percorso di crescita ed anche per farci apprezzare di più da tutti". Per questi primi due impegni Milena Bertolini dovrà fare a meno dell’infortunata Barbara Bonansea e si affiderà ad alcune giovani promettenti come Agnese Bonfantini e Arianna Caruso, entrambe classe ‘99, chiamate a "rinverdire" il gruppo protagonista del mondiale: "Ci sono nuove ragazze in gamba: qualcuna è infatti infortunata, qualcuna ha lasciato; abbiamo anche una Under 23 che lavora bene con giocatrici che stanno facendo esperienza, il naturale serbatoio per la nazionale maggiore". "Per continuare ad avere il riscontro, l'entusiasmo e l'affetto ricevuti l'importante è dare continuità ai risultati,che sono al primo posto. Se abbiamo avuto un riscontro così forte in Italia è perché ci sono stati i risultati, che sono importanti. Per noi l'obiettivo di disputare gli Europei è fondamentale e passa attraverso le vittorie e se arrivano giocando bene e creando entusiasmo ancora meglio. Dobbiamo avere la consapevolezza che è l'inizio di un nuovo corso, un inizio più difficile rispetto a due anni fa, quando ci siamo ritrovate per la prima volta", ha concluso Bertolini.