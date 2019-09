Svolta per il calcio finlandese. La Federazione ha infatti firmato un accordo che stabilisce la parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile. Secondo l'intesa raggiunta, per i prossimi 4 anni le giocatrici incasseranno dalla federazione lo stesso stipendio dei colleghi uomini per le partite giocate con la maglia della Nazionale della Finlandia. Le principali tutele riguardano stesse condizioni per salario minimo, giorni di vacanza, assicurazione sanitaria e mantenimento dello stipendio in caso di gravi infortuni che comportino un lungo periodo di stop