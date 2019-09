E’ tutto pronto. Basterà attendere qualche giorno per rivedere in campo le ragazze della Serie A femminile. L’esperienza ed i risultati ottenuti dalle azzurre al Mondiale di Francia fanno ben sperare. Il movimento è cresciuto ed il campionato che sta per partire si preannuncia più competitivo che mai. Dodici le squadre al via con il ripescaggio di Pink Bari e Orobica (che hanno sostituito Atalanta Mozzanica e Fimauto Valpolicella) e la new entry Inter. Eccole in rigoroso ordine alfabetico: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco e Verona.

La Serie A inizierà sabato 14 settembre alle ore 15, ma per vedere all’opera le campionesse d’Italia della Juventus bisognerà aspettare qualche ora in più: la sfida tra la squadra di Rita Guarino e l’Empoli Ladies si giocherà alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, telecronaca Andrea Marinozzi e Carolina Morace). E, per la prima giornata, su Sky l’appuntamento sarà doppio: domenica 15, alle 12.30 sarà infatti possibile seguire anche il big match tra Roma e Milan (live su Sky Sport Serie A). Telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini, con pre e post partita.

Sky Sport sarà dunque ancora al fianco della FIGC per questa nuova avventura con le dirette delle partite e gli approfondimenti dedicati, a partire da oggi: appuntamento dalle 17 su Sky Sport24 con uno studio condotto da Alessia Tarquinio in compagnia di Marco Brunelli, Direttore Generale della FIGC ed alcune delle protagoniste della stagione che sta per iniziare come Lisa Alborghetti (Inter) e Valentina Bergamaschi (Milan), oltre a Carolina Morace. In collegamento anche Barbara Bonansea (Juventus), Elisa Bartoli (Roma) e Alia Guagni (Fiorentina). Oltre a Milena Bertolini, Ct della Nazionale.

Un appuntamento che si rinnoverà per tutta la settimana, alle 17.30, sempre su Sky Sport24, per arrivare preparati al fischio d’inizio. Buon campionato!