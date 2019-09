Un gustoso antipasto. E’ quello che vedrà impegnate Juve e Fiorentina che scenderanno in campo per l'andata dei sedicesimi di finale della Uefa Champions League femminile. Mercoledì 11 settembre le bianconere di Rita Guarino saranno in “trasferta” ad Alessandria contro le vice-campionesse d’Europa in carica. Fischio d’inizio alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, commento Gaia Brunelli e Martina Angelini (pre e post partita su Sky Sport24 con Alessia Tarquinio).

Giovedì 12 toccherà alla Fiorentina: appuntamento davanti ai propri tifosi, all’Artemio Franchi. Un grande palcoscenico per un grande match, visto che per le viola di Cincotta arriveranno le campionesse d’Inghilterra dell’Arsenal. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 19, commento Gianluigi Bagnulo e Carolina Morace (pre e post partita sempre su Sky Sport24).

Le gare si giocheranno allo stadio Moccagatta di Alessandria e al Franchi di Firenze. Per entrambe le partite l’ingresso è gratuito (info sui canali di ticketing delle due società).