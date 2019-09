Il presidente della Figc prima di guardare, con ottimismo, al futuro, prova a guardare al passato. Quello recente che ha positivamente stravolto il panorama del calcio femminile. Le azzurre di Francia hanno conquistato un posto speciale, si sono fatte conoscere ed apprezzare. "Il campionato del Mondo ha lasciato la consapevolezza di una crescita costante di un movimento che ha avuto dal Mondiale una grande spinta propulsiva, che ha generato un grande entusiasmo e che noi abbiamo il dovere di custodire, ma abbiamo anche l’obbligo di dover incentivare. L’emozione più bella di Francia 2019? Quello che porterò per sempre nel cuore è l'emozione legata alla valorizzazione dell’inno nazionale. L’inno esploso delle ragazze penso sia stato uno dei momenti più belli".

Archiviato l'azzurro ora spetta ai club mettersi in mostra. La Serie A inizierà il prossimo weekend: dodici le squadre al via. Si parte sabato 14 settembre con Sky che trasmetterà ben due partite live: Juventus-Empoli e Roma-Milan (domenica alle 12.30).

"Ci aspettiamo un campionato di alto valore competitivo e di grande crescita per il movimento". La previsione di Gravina."Abbiamo in mente una serie di progetti, tra cui la gratuità di tesseramento e assicurazione per tutte le bambine Under 16, Under 17 che vengono tesserate a livello dilettantistico e amatoriale. E’ un movimento che deve vedere una crescita, ma l’avvicinamento deve essere convinto. Credo che il professionismo meriti una riflessione molto approfondita. Il rischio di un professionismo non calato correttamente nella realtà attuale possa essere una sorta di freno per la crescita del movimento. Tutela dei diritti delle ragazze e pari dignità: questo è il nostro compito e rientra nelle nostre prerogative. Penso che sarà uno dei primi risultati che porteremo all’attenzione politica del Consiglio Federale".