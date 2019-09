Colonna della Nazionale che ha fatto sognare il popolo azzurro durante lo scorso Mondiale femminile e punto fermo della Juventus che si prepara a iniziare la stagione col botto. Sara Gama ha già la testa al big match di Champions che vedrà le bianconere impegnate contro il Barcellona mercoledì 11 settembre (gara trasmessa in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football, pre e post partita su Sky Sport 24 con Alessia Tarquinio) alle ore 20.30: "Sono anni belli, perché quando ti puoi giocare questo tipo di partite vuol dire che stai facendo bene. Io, così come le altre mie compagne, siamo le colonne che reggono e che stanno costruendo un nuovo calcio femminile", ha ammesso la calciatrice bianconera.

La carica di Sara Gama

Difensore e capitano della Juventus, la Gama suona la carica in vista del Barcellona: "Sicuramente siamo state un po’ sfortunate a trovare il Barcellona nel sorteggio, però mi sento di dire che grazie alla tanta esperienza fatta negli ultimi anni il gap si sta riducendo, sia a livello di nazionali sia come club. Questo perché cominciano a essere preparate in un determinato modo. Fino a poco tempo fa avrei pensato che avremmo avuto poche speranze, oggi invece è diverso". La Gama ha poi concluso: "Unità di intenti, gruppo e compattezza sono sempre state la nostra arma in più, servirà quello oltre la prestazione. 6 mila persona sugli spalti e Moccagatta sold out? Siamo contente, il seguito di così tanti tifosi fa piacere. Sarà una spinta in più, un valore aggiunto".