Il 16 agosto l’urna di Nyon ha deciso di mettere contro, ai sedicesimi di Champions Femminile, Fiorentina e Arsenal. Una partenza in salita per le viola di Cincotta che questa sera (fischio d’inizio al Franchi alle 19, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, pre partita dalle 18.30 su Sky Sport24) dovranno affrontare l'Arsenal campione d'Inghilterra in carica. Una squadra un po’ meno forte, soprattutto in difesa…La nazionale danese Arnth ha infatti scelto l’Italia e Firenze per vivere il suo sogno tricolore. “Volevo fortemente vivere qui e giocare nel campionato italiano. Quindi ho parlato con Cincotta e ho capito subito che si trattava dell’opportunità giusta per me”.

Amore a prima vista per il difensore classe 1986. “Firenze è la scelta giusta. Firenze è una splendida città e poi spero di vincere il campionato”. Cresce dunque l’appeal del calcio femminile made in Italy e anche l’arrivo di Janni ne è la prova. “Farò del mio meglio per aiutare la Fiorentina ad alzare il livello della squadra, ma anche ad alzare l’asticella del campionato di Serie A. E’ una responsabilità importante ma siamo pronte”.

Prima del campionato c'è un impegno europeo che si chiama Arsenal. Stasera al Franchi per Janni non sarà una partita come le altre. Non solo per l'esordio con la maglia viola."Naturalmente è una gara speciale, sono arrivata dall’Arsenal un mese fa! Ma alla fine è una partita e fa parte del mio lavoro".

Giocare la Champions è sempre un'emozione diversa, anche senza il carico di dell'ex... "Ovviamente non vedi l'ora di giocare queste partite". Anche se partite da sfavorite? "Ci sono speranze di battere l’Arsenal. E' vero, si tratta di una grande squadra, ma è una partita di calcio. Noi ci crediamo e crediamo nel modo in cui giochiamo, per questo abbiamo una possibilità".