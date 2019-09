Ganz: “Queste ragazze si impegnano più dei loro colleghi”

Maurizio Ganz, ex giocatore di Inter e Milan, è alla prima esperienza come allenatore nel calcio femminile, ma è già entusiasta: "Sono emozionato perché iniziamo una stagione importante. Non vedo l'ora che arrivi la partita con la Roma e di veder giocare queste ragazze perché sono delle guerriere. Non mi aspettavo di trovare un ambiente così pulito. Danno il cento per cento, hanno passione e voglia di imparare. Devo frenarle perché hanno sempre voglia di allenarsi. Nelle precedenti esperienze i maschi arrivavano poco prima e andavano via subito, loro fanno prevenzione prima, fanno quello che devono fare dopo. Sono fantastiche". Un’atmosfera che ha spinto Ganz a fissare l’asticella degli obiettivi molto in alto: "Non mi era mai capitato di finire e di non veder l'ora che arrivasse il giorno dopo per tornare a fare allenamento. Non pensavo di provare queste emozioni. Vogliamo partire per vincere il campionato, ci credo".