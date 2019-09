Forti dell'esperienza mondiale, le ragazze del nostro calcio sono pronte a ripartire con la Serie A 2019/2020. Campionato al via con le tre gare di sabato pomeriggio (Bari-Sassuolo, Inter-Verona, Orobica-Tavagnacco), poi in serata scenderà in campo la Juventus di Gama e Bonansea contro l'Empoli neopromossa. Domenica le ultime due sfide: all'ora di pranzo il big match tra Roma e Milan, tra le maggiori protagoniste del calciomercato estivo che ha gettato le basi per la corsa scudetto delle due formazioni. Chiude il quadro, alle 15, Florentia San Gimignano-Fiorentina: le viola, reduci dalla pesante sconfitta interna (0-4) per mano dell'Arsenal in Champions League, sono chiamate a rifarsi subito in campionato. Due le partite della prima giornata trasmesse da Sky Sport: Juventus-Empoli (sabato ore 20:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A) e Roma Milan (domenica ore 12:30, diretta su Sky Sport Serie A).

1^ giornata

Sabato 14 settembre 2019

Bari-Sassuolo (ore 15:00)

Inter-Verona (ore 15:00)

Orobica-Tavagnacco (ore 15:00)

Juventus-Empoli (ore 20:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A)



Domenica 15 settembre 2019

Roma-Milan (ore 12:30, diretta su Sky Sport Serie A)

Florentia-Fiorentina (ore 15:00)