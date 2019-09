ROMA-MILAN FEMMINILE 0-3

69′ Herqum, 83′ Conic, 87′ Giacinti



ROMA (4-3-3) Pipitone; Erzen, Swaby, Di Criscio, Soffia; Hegerberg, Giugliano, Bernauer (61′ Greggi), Andressa (76′ Bonfantini), Thestrup, Serturini (58′ Thomas). All. Bavagnoli

MILAN (4-3-3) Korenciova; Rizza, Howland, Fusetti, Tucceri (88′ Vitale); Conic, Jane, Herqum, Bergamaschi, Giacinti, Andrade. All. Ganz

Ammonite: Erzen (R), Rizza, Andrade (M)



Esordio vincente per il nuovo Milan di Maurizio Ganz. Nella prima giornata di campionato, le rossonere hanno battuto nettamente la Roma per 3 a 0 allo Stadio Tre Fontane. Uno scontro diretto tra due delle formazioni più ambiziose di questa Serie A, maturato nella ripresa con le reti di Herqum, Gonic e Giacinti. Grande rammarico per le padrone di casa che, seppur dopo un primo tempo di sofferenza, subito prima del vantaggio del Milan avevano colpito una traversa con la punizione di Giugliano al minuto 55.

Giugliano è poi stata anche la sfortunata e involontaria protagonista della prima rete del Milan. La squadra di Ganz ha approfittato di un momento in cui la centrocampista, fresca ex della partita, era rimasta a terra a seguito di un contrasto di gioco per trovare impreparata la difesa della Roma con il cross perfetto della Bergamaschi e il facile appoggio della Herqum. Il Milan ha poi sfruttato gli spazi che le avversarie hanno concesso per cercare il pareggio e nel finale hanno arrotondato il punteggio con Gonic, di testa, e con Giacinti, entrambe brave a trovare lo spazio in area piccola. Il Milan così risponde alla Juventus, che ieri ha esordito battendo la neopromossa Empoli in rimonta per 2 a 1. Da registrare la presenza di ben 2000 persone sugli spalti del Tre Fontane, un numero record mai raggiunto prima.